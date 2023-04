Fvg 2023: vince Fedriga con il 64 per cento, è il primo presidente rieletto della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fedriga punta su cinque anni in continuità con i precedenti. L’obiettivo chiarisce è lavorare su una visione di lungo periodo. "Vorrei - ha detto - che il nuovo mandato si caratterizzasse, come il precedente, per un lavoro fatto di quotidianità, senza facili promesse, che possa programmare il lavoro nel lungo periodo. Abbiamo cercato di dimostrare che si può amministrare con prospettiva, guardando ai prossimi 10 e 20 anni e non alla prossima scadenza elettorale". I componenti della nuova Giunta regionale saranno scelti non pesando i voti ottenuti dai singoli partiti, ma le specifiche competenze. "Abbiamo visto in questi cinque anni che le competenze e la capacità di azione sono fondamentali e tutelano non solo l’azione di governo, ma tutta la maggioranza", ha aggiunto. (segue) (Frt)