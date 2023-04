Fvg 2023: vince Fedriga con il 64 per cento, è il primo presidente rieletto della Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato del voto è netto anche nel centrosinistra. Il Partito democratico conquista il 16,5 per cento dei voti, il Movimento cinque stelle si ferma al 2,41 per cento. La mobilitazione sollecitata in una sorta di staffetta tra Trieste e Udine, prima dalla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e poi dal presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, non è stata abbastanza. Alle cinque del pomeriggio il candidato di Pd e M5s aveva già chiamato Fedriga per complimentarsi per la vittoria. Alla fine la coalizione guidata da Moretuzzo si è fermata al 28,4 per cento. "Era una partita complicata, ma ce l’abbiamo messa tutta", ha ammesso il segretario di Patto per l’autonomia. "Abbiamo dimostrato che è possibile lavorare in modo credibile e mettendo insieme sensibilità che sembravano diverse e inconciliabili e che invece sono riuscite a fare un percorso condiviso, utilizzando un linguaggio e delle proposte comuni", ha spiegato. (segue) (Frt)