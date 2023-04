Sanità: Naddeo (Aran), lungo e positivo confronto, ottimismo per chiusura rapida Contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa all’Aran, dopo quasi cinque ore di confronto, la riunione con i sindacati della dirigenza medica e sanitaria per il Ccnl 2019-21. "Un confronto lungo e produttivo in un clima di positiva collaborazione - specifica Antonio Naddeo, presidente Aran al termine della riunione - dove sono stati esaminati punto per punto gli articoli della bozza di Contratto, consegnata alle organizzazioni sindacali nel precedente incontro. In particolare, oggi è stata affrontata tutta la sezione riguardante gli incarichi professionali e una parte delle norme generali sul rapporto di lavoro. Questo - prosegue - produce un importante passo avanti per la definizione del testo conclusivo. Il prossimo incontro è fissato a martedì 12 aprile e si continuerà a esaminare la parte normativa per poi passare alla fase conclusiva della trattativa, con la definizione della parte economica del Contratto nella successiva riunione fissata al 27 aprile. Mi sento ottimista rispetto a un positivo confronto anche nelle prossime riunioni per arrivare rapidamente alla chiusura di un testo definitivo, ampiamente condiviso dalle parti", conclude Naddeo. (Rin)