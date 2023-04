Usa: prezzo delle case in aumento per la prima volta dopo otto mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo delle case negli Stati Uniti ha registrato un incremento per la prima volta in otto mesi a febbraio. Stando ai dati aggiornati pubblicati dalla società Black Knight, la variazione è dovuta soprattutto ad un lieve aumento della domanda e alla scarsità in termini di offerta registrata nelle ultime settimane. A febbraio, il prezzo delle abitazioni ha segnato un aumento dello 0,16 per cento rispetto al mese precedente, grazie al calo che ha interessato il tasso di interesse sui mutui trentennali: si tratta dell’incremento più significativo registrato da maggio dello scorso anno. (Was)