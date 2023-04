Germania: ministero Trasporti e Digitale, blocco Chatgpt non necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un blocco del servizio Chatgpt, come quello attuato dall'Italia, non è necessario in Germania. È quanto comunicato dal ministero dei Trasporti e del Digitale tedesco, interpellato dal quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, il dicastero ha affermato: “Non abbiamo bisogno di alcun divieto per le applicazioni dell'intelligenza artificiale (Ai), ma di modi per garantire valori come la democrazia e la trasparenza”. Inoltre, il quadro giuridico dell'Ue attualmente pianificato in materia potrebbe rendere “l'Europa un pioniere globale per un'Ai affidabile”. (Geb)