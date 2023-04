Superbonus: Congedo (Fd'I), accolto odg per famiglie bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per l'accoglimento da parte del governo dell'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che prevede un'implementazione degli incentivi fiscali legati all'edilizia a favore delle famiglie più bisognose. Mentre è stato bocciato l'ordine del giorno dei colleghi del Pd che chiedeva di riconoscere il beneficio del superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre del 2023 agli Istituti case popolari e cooperativa di abitazioni, anche senza il raggiungimento del 60 per cento dell'intervento, in quanto il decreto in discussione già prevede un'importante norma a favore di questo tipo di enti, e inoltre sono allo studio ulteriori agevolazioni da adottare successivamente all'approvazione del Documento di economia e finanza". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze alla Camera, Saverio Congedo. (Com)