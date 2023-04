Roma: Omicidi al Tuscolano, Viti confessa, “mi è partita una botta” che ha ucciso Andrea Fiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danilo Rondoni “mi ha messo la pistola in mano”, lo ha detto Daniele Viti agli inquirenti, “e mi è partito un una ‘botta’” che ha ucciso, nella notte tra il 26 e il 27 marzo, Andrea Fiore nella sua casa in via dei Pisoni a Roma. Una sorta di ammissione di responsabilità quella di Viti, che giustifica pienamente l’accusa di Omicidio volontario in concorso che la procura antimafia di Roma muove a suo carico, e a carico di Rondoni, entrambi arrestati. La dinamica di quanto accaduto quella sera è stata ricostruita dagli investigatori grazie alle testimonianze dei vicini di casa e, poi dalle dichiarazioni dei due indagati. Dai decreti di fermo si legge il racconto fatto da Viti a partire dal momento in cui i due hanno bussato alla porta del civico 29 di via dei Pisoni dove abitava la vittima. Viti riferisce agli investigatori che quella sera, lui e Rondoni, sono andati a casa di Andrea Fiore. (segue) (Rer)