Roma: Omicidi al Tuscolano, Viti confessa, “mi è partita una botta” che ha ucciso Andrea Fiore (2)

- La pistola era in mano di quest’ultimo. Fiore si è fatto trovare armato di un’accetta. L’arma, Rondoni, “me l’ha messa in mano a me” dicendo “reggi; come ha bussato” Fiore “è uscito con l’accetta e” Rondoni “mi ha detto ‘Spara, spara’ e mi è partita una botta e lui” Fiore “è cascato per terra all’indietro. Si è chiuso la porta da sola”. Ed infatti dall’interno Fiore, agonizzante perché attinto al torace, ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, è stato necessario aspettare che i vigili del fuoco forzassero la serratura per poter entrare quando ormai il 54enne era già morto. Non solo ha sparato, ma il 43enne di Veroli ha anche conservato l’arma del delitto, il revolver calibro 38 special, rubato due anni fa in provincia di Latina. Gli investigatori l’hanno trovata nascosto nella cappa della cucina all’interno dell’appartamento, all’ottavo piano di via Emilio Quadrelli in zona Corviale a Roma, occupato abusivamente da Daniele Viti. (segue) (Rer)