Roma: Omicidi al Tuscolano, Viti confessa, “mi è partita una botta” che ha ucciso Andrea Fiore (3)

- A lui si è arrivati grazie ad una sua disattenzione. Poco prima dell’omicidio, infatti, due uomini, che si sono spacciati poliziotti, hanno costretto con la forza un vicino di casa di Fiore a salire in macchina, privandolo del portafogli e del telefonino. Per circa un’ora l’uomo è stato picchiato e interrogato sui legami tra Andrea Fiore e Luigi Finizio ucciso il 13 marzo in via dei Ciceri. Poi, quando lo hanno lasciato andare, gli hanno restituito le sue cose ma, evidentemente per una disattenzione, Daniele Viti ha confuso i portafogli dandogli il proprio. Poco dopo, lo sparo. Se sembra svelato il mistero sui presunti assassini, resta da chiarire il movente. (Rer)