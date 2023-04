Trasporti: folla sulla Metro A, giovane accusa malore in banchina a San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo ha accusato un malore sulla banchina della Metro A alla fermata San Giovanni, dopo essere uscito da un vagone affollato. L'uomo, un giovane sulla trentina, ha riferito di aver sentito mancare l’aria dopo essere rimasto schiacciato tra la folla per diverse fermate. Il giovane si è accasciato a terra all’arrivo del treno a San Giovanni, che viaggiava in direzione Anagnina, poco dopo le 19, ed è stato immediatamente soccorso dagli altri passeggeri che lo hanno aiutato facendolo stendere con le gambe in aria e offrendogli dell’acqua. Da diverse ore i treni della Metro A sono stracolmi e i passeggeri sono costretti a schiacciarsi nei vagoni per salire sul treno. (Rer)