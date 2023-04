Urbanistica: presidente Municipio Roma XI, no abbattimenti a Corviale si lavora per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo con sconcerto dagli organi di stampa la volontà della nuova Giunta regionale di intervenire su Corviale riproponendo l'abbattimento del palazzo. È un tuffo nel passato, torniamo a quando queste stesse idee vennero proposte dalla Giunta Polverini. Così il presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi. "Questi tentativi maldestri del centrodestra - aggiunge Lanzi - non consentono a Corviale di fare alcun passo in avanti e si risolvono in un pugno di chiacchiere, bloccando il percorso verso la rinascita di questo quartiere. Quello che chiedono gli abitanti di Corviale è una profonda riqualificazione, che consenta di migliorare la qualità della vita, non certo l'abbattimento delle loro case. Il lavoro di ricucitura, sociale e culturale, negli anni ha cominciato a portare frutti importanti. Qui grazie alle amministrazioni di centrosinistra sono stati portati servizi e opportunità. Grazie alla Giunta Zingaretti sono iniziati i lavori di riqualificazione del quarto piano creando nuovi alloggi in sostituzione di quelli di fortuna creati negli anni al posto dei locali commerciali. Poi con i 50 milioni di euro di investimenti del Pnrr, cui il Municipio ha lavorato dando il proprio contributo ai progetti, vogliamo trasformare questa parte di città rendendola un esempio di innovazione ecosostenibile. Perciò, davvero non possiamo accettare che qualcuno proponga idee irrealizzabili e dannose per Corviale. Il lavoro di ricucitura sociale e culturale è stato lungo e non deve essere interrotto".(Com)