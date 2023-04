Difesa: concluse a Sofia la Force Generation e la Force Sensing Conference per l'implementazione della missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 e 29 marzo scorsi si sono svolte la seconda Force Generation Conference della Enhanced Vigilance Activity Battlegroup Bulgaria e la Force Sensing Conference (FSC). Hanno preso parte ai lavori, condotti presso la sede del Joint Force Command bulgaro, anche i rappresentanti della Multinational Division South East e del Multinational Corp South East, entrambi comandi Nato. Lo riferisce il ministero della Difesa in un comunicato. La Force Generation Conference è stata l’occasione per fare un punto di situazione sulle future rotazioni delle unità che costituiranno il Battelgroup della Nato, oltre che per esaminare gli aspetti peculiari della missione: dalle attività addestrative congiunte alla composizione dell’Headquarters sino al supporto logistico fornito alle unità schierate. Nel corso della Force Sensing Conference i rappresentanti dei Paesi partecipanti hanno fornito gli elementi iniziali che permetteranno l’elevazione del Battelgroup a livello Brigata. L’evento, presieduto dal capo Reparto pianificazione ed esercitazioni del Comando operativo di vertice interforze (Covi), ammiraglio di divisione Fabio Agostini, ha visto la partecipazione di uno staff del Covi, del Comando delle forze operative terrestri/Comando operativo esercito e di rappresentanti delle Troop Contributing Nations (Bulgaria, Grecia, Montenegro, Stati Uniti d’America, Macedonia del Nord, Turchia), ovvero dei Paesi alleati che mettono in campo truppe, materiali ed equipaggiamenti per la missione. (segue) (Com)