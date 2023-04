Difesa: concluse a Sofia la Force Generation e la Force Sensing Conference per l'implementazione della missione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, l’ammiraglio Agostini ha ringraziato gli alleati bulgari e i rappresentanti delle Nazioni alleate per i contributi presentati, sottolineando come “l’unità di intenti e la coesione emersi nelle due giornate di lavori testimonia la volontà delle nazioni partecipanti di dare concreto seguito ai principi indicati dai Ministri della Difesa nel summit Nato di Madrid dove si sono prese decisioni fondamentali per la difesa collettiva e per la sicurezza dell’Alleanza”. Con l’impegno come Framework Nation dell’attuale Battlegroup e della futura Brigata in Bulgaria, l’Italia conferma la forte volontà a contribuire all’impegno dell’Alleanza Atlantica per il rafforzamento dei confini sul fianco orientale. Nel corso dei due giorni di lavori, l’ammiraglio Agostini ha avuto modo di incontrare l’ambasciatrice d’Italia a Sofia Giuseppina Zarra e i vertici militari bulgari, tra i quali il capo di Stato maggiore della Difesa ammiraglio Emil Eftimov, il comandante e il vicecomandante del Bulgarian Joint Forces Command, rispettivamente il Major General Valeri Konstantinov Tsolov e il Brigadier General Hristo Ventsislavov Ganetsovski. (Com)