Fosse Ardeatine: manifestazione in via Rasella a Roma, Avs "ora e sempre resistenza" (3)

- "Siamo certi che quello di oggi è stato un momento importante per difendere l’Onore della nostra città Medaglia d'oro alla Resistenza - ha aggiunto il capogruppo di Alleanza Verdi e sinistra in consiglio regionale, Claudio Marotta -. Continueremo a lavorare per la difesa dei valori costituzionali e repubblicani del nostro Paese che affondano le radici nell'antifascismo e nella guerra di Liberazione. Costruiamo una grande mobilitazione democratica, pacifista e antifascista per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Infine voglio dire grazie, a nome di tutti, al partigiano gappista Angelo Nazio presente con noi in via Rasella e a familiari di combattenti e martiri anche loro presenti in piazza. Chiediamo ancora con determinazione le dimissioni di La Russa persona inadeguata per la carica che ricopre dopo le ennesimi dichiarazioni sulla nostra storia repubblicana assolutamente false e provocatorie", conclude Marotta.(Rer)