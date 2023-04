Iran: Usa valutano proposta per alleggerire sanzioni in cambio di stop a programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden, insieme agli alleati europei e israeliani, sta valutando una proposta da avanzare alle autorità iraniane per bloccare parte del programma nucleare di Teheran, in cambio della cancellazione o dell’alleggerimento di alcune sanzioni imposte al Paese dalla comunità internazionale. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che le discussioni in merito alla proposta sarebbero iniziate a gennaio, e che gli Stati Uniti avrebbero aggiornato Israele, Francia, Germania e Regno Unito il mese successivo. Ad oggi, le trattative per il ritorno all’accordo del 2015 sul nucleare iraniano sono ferme, bloccate da Washington alla luce del sostegno fornito da Teheran alla Russia nel quadro della guerra in Ucraina. Stando agli ultimi dati forniti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), le autorità iraniane avrebbero accumulato circa 87,5 chilogrammi di uranio arricchito al 60 per cento, avvicinandosi alla soglia dei 90 punti percentuali necessaria per produrre una bomba atomica. In base alla proposta, Teheran dovrebbe smettere di arricchire uranio al 60 per cento in cambio della rimozione o dell’alleggerimento di alcune misure sanzionatorie nei suoi confronti. Secondo le fonti, per il momento le autorità iraniane non avrebbero mostrato disponibilità di accettare l’accordo. (Was)