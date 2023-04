© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il candidato del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, Massimo Moretuzzo, si sono incontrati in Consiglio regionale e si sono stretti la mano. Moretuzzo già alle cinque di questo pomeriggio, dopo le prime proiezioni, aveva chiamato Fedriga per congratularsi per la vittoria. (Frt)