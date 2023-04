© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Fedriga, che ha vinto nettamente in Friuli-Venezia Giulia. Ringraziamo Moretuzzo e tutta la coalizione che l’ha sostenuto per l’impegno. Riorganizzeremo insieme un’opposizione centrata sulle proposte politiche. Con pazienza, ma con determinazione". Lo afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. (Rin)