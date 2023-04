Ucraina: incontro tra Zelensky e segretaria generale Consiglio d'Europa Pejcinovic-Buric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Chernihiv un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Maria Pejcinovic-Buric. Come ha affermato lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram, questa è stata la prima visita di Pejcinovic-Buric in Ucraina dopo l'inizio del conflitto con la Russia. "Nel corso dell'incontro abbiamo discusso in dettaglio il lavoro sul fronte legale internazionale per portare la Russia davanti alla giustizia per il crimine di aggressione contro l'Ucraina", ha precisato il capo dello Stato ucraino.(Kiu)