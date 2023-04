Serbia: Vucic, avversari non possono battermi come hanno fatto con Djukanovic in Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto che i suoi avversari politici non possono sconfiggerlo, come è stato sconfitto l'omologo Milo Dukanovic in Montenegro, perché lui "non può più candidarsi alla presidenza della Serbia". Vucic ha aggiunto che i suoi avversari "hanno il cervello offuscato, non dall'alcol o dalle droghe, ma da un'odio patologico". "Vedo che i media scrivono che Vucic ha vinto. Non ho vinto io, ha vinto Jakov Milatovic, hanno vinto le forze che lo hanno sostenuto in Montenegro. A differenza di tutti gli altri, noi non abbiamo interferito nelle elezioni, ci siamo comportati in modo molto corretto, serio e responsabile", ha detto inoltre il presidente serbo facendo riferimento ai risultati delle elezioni presidenziali di ieri in Montenegro. "Ho espresso la speranza che le nostre relazioni miglioreranno e che lavoreremo insieme per progredire in tal senso. Spero che uno dei primi posti che visiterà sarà Belgrado", ha concluso il capo dello Stato serbo. Oggi il partito politico serbo dei Dveri aveva affermato in una nota che "se Milo Djukanovic ha fallito in Montenegro, anche Aleksandar Vucic può cadere in Serbia". (Seb)