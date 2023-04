Burkina Faso-Francia: nuovo ambasciatore entrerà in carica a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore francese in Burkina Faso sarà presto nominato e dovrebbe entrare in servizio a luglio. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Apa" l'incaricato d'affari dell'ambasciata francese a Ouagadougou, René Consolo, a margine di un incontro tenuto con il ministro della Sicurezza, Boukaré Zoungrana, aggiungendo che la Francia sarà sempre al fianco del Burkina nella lotta al terrorismo. “Il terrorismo è nemico di tutti. Per questo abbiamo anche interesse a sfruttare l'esperienza delle autorità burkinabè nella lotta e nell'identificazione di gruppi armati che ci minacciano tanto quanto loro”, ha dichiarato. Dal secondo golpe del settembre scorso, le manifestazioni contro la Francia e a favore della Russia si sono moltiplicate nel Paese, dove il terrorismo sta mietendo un alto numero di vittime fra i civili. Lo scorso gennaio le autorità hanno chiesto e ottenuto il ritiro dei 400 militari francesi stanziati nel territorio nazionale nel quadro dell'Operazione Saber, ospitati fino ad allora in una base alla periferia di Ouagadougou; subito dopo i militari golpisti hanno denunciato un accordo di assistenza alla Difesa firmato con Parigi nel 1961, e diverse azioni intimidatorie sono state intraprese a danno dei media francofoni operativi nel Paese. Cosi, a fine dicembre la giunta ha spento i microfoni di "Rfi", mentre la scorsa settimana è stato il turno dei canali di "France24". Venerdì 31 marzo, infine, sono state espulse dal Paese le corrispondenti dei quotidiani francesi "Libération" e "Le Monde", rispettivamente Agnès Faivre e Sophie Douce, dopo la pubblicazione di un’inchiesta sulle circostanze nelle quali è stato filmato un video che mostra bambini e adolescenti giustiziati in una caserma militare, da parte di almeno un soldato. (Res)