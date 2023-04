Russia: Casa Bianca su arresto Gershkovich, il giornalismo non è un crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalismo non è un crimine. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, commentando con i giornalisti il recente arresto di Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” detenuto in Russia con l’accusa di spionaggio. “Si tratta di un giornalista che non è in alcun modo coinvolto in attività di spionaggio: condanniamo la sua detenzione, alla Casa Bianca l’attenzione su questo tema è massima”, ha detto, aggiungendo che l’amministrazione Biden farà tutto il necessario per riportare Gershkovich a casa, anche se “occorrerà molto lavoro”. (Was)