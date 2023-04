Diritti: Paladini (Patto civico) a Nova, Sala ci sta mettendo la faccia, ma ora segua il sindaco di Savona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non era scontato che il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fosse in piazza insieme a noi a manifestare. Abbiamo apprezzato che sia voluto andare di persona all'Europarlamento. Di sicuro, la faccia ce la sta mettendo, è dalla nostra parte. Bisogna dire però che la via l'ha tracciata il sindaco di Savona, Marco Russo, e adesso Sala potrebbe assumersi la responsabilità diretta delle trascrizioni, scaricando così quella dei funzionari. Ci sono comunque margini perché possa spingersi di più". Lo ha dichiarato a Nova Luca Paladini, consigliere regionale della Lombardia della lista Patto civico e fondatore e portavoce del movimento I Sentinelli, a proposito dello stop alle trascrizioni amministrative per il riconoscimento della genitorialità di coppie dello stesso sesso. "La piazza - ha proseguito - rimane sempre l'opzione più forte e di maggior risonanza per far valere i nostri diritti. Fino a poco tempo fa erano inimmaginabili diecimila persone che manifestano in Piazza della Scala per l'omogenitorialità. Ora dobbiamo continuare a tenere aperti tutti i canali di relazione possibili. Milano ha fatto partire l'onda, perché dopo pochi giorni in tantissime piazze d'Italia sono scese in piazza migliaia di persone. L'immagine del pugno con la penna in mano è il simbolo di questa campagna", ha concluso Paladini. (Rem)