Russia: ministero Salute, numero feriti in esplosione a San Pietroburgo sale a 33

- Il numero di feriti a causa dell'esplosione in un locale di San Pietroburgo è salito da 32 a 33. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero della Salute russo. Si precisa che 22 persone rimangono in ospedale, otto delle quali si trovano in condizioni critiche. L'esplosione verificatasi ieri ha causato la morte del corrispondente militare Vladlen Tatarskij. Le autorità russe hanno arrestato oggi la residente di San Pietroburgo Darja Trepova, che il Comitato investigativo ritiene coinvolta nel crimine. Secondo l'organismo, l'omicidio di Tatarskij è stato pianificato dai servizi speciali dell'Ucraina. (Rum)