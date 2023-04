Roma: dalle strade alle fontane, dopo blitz ambientalisti più vigili su monumenti sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dure sanzioni a chi deturpa il patrimonio artistico e culturale e più controlli intorno alle fontane storiche di Roma. Dopo l’ultimo blitz da parte degli ambientalisti di Ultima generazione alla Fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, sono al vaglio delle istituzioni ulteriori misure per scongiurare altri atti di questo genere. A livello nazionale, il ministero della Cultura, infatti, sta valutando l'ipotesi di introdurre nuove e più rigide sanzioni contro il danneggiamento del patrimonio artistico delle città italiane. Intanto, gli attivisti fermati lo scorso sabato per aver versato del liquido nero nell’acqua della celebre fontana del Bernini ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, davanti a centinaia di turisti, sono stati denunciati per deturpamento di beni culturali e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende, un possibile rafforzamento dei controlli per la tutela del patrimonio romano (in particolare le fontane) potrebbe finire sul tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà giovedì in Prefettura. Questo rafforzamento dovrebbe ruotare intorno ai principali monumenti capitolini, ottimizzando le risorse attualmente già in campo sulla base delle esigenze. Quindi, si pensa a controlli più capillari, anche con vigili urbani in borghese, con particolare attenzione verso le fontane: dalla Barcaccia a Piazza Navona, dalla Fontana di Trevi a quella di piazza Barberini, arrivando a Villa Borghese. Un servizio già presente da tempo con presidio fisso da parte di personale in divisa e in borghese, che potrebbe essere intensificato con una redistribuzione del personale di polizia locale. (segue) (Rer)