Roma: dalle strade alle fontane, dopo blitz ambientalisti più vigili su monumenti sensibili (2)

- Ma quello della Barcaccia è solo l’ultimo di una serie di episodi che hanno visto coinvolti alcuni monumenti della Capitale, e non solo, utilizzati dai militanti come strumento per porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dei cambiamenti climatici. Tra le ultime azioni compiute figura quella a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, sulla cui facciata è stata lanciata della vernice lavabile lo scorso 2 gennaio. Inoltre, lo scorso novembre, altri tre attivisti hanno lanciato una minestra di verdure contro il vetro che proteggeva “Il Seminatore” di Van Gogh, esposto a Palazzo Bonaparte, vicino piazza Venezia. Queste azioni hanno suscitato una forte reazione da parte dell’opinione pubblica e della politica, motivo per cui si stanno studiando delle contromisure. (segue) (Rer)