Roma: dalle strade alle fontane, dopo blitz ambientalisti più vigili su monumenti sensibili (3)

22 luglio 2021

- In particolare, sul tavolo del ministero della Cultura si ipotizza di includere delle dure sanzioni a chi commette atti vandalici di questo tipo. A spiegarlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Stiamo pensando di inserire una sanzione amministrativa che è allo studio dei tecnici e dei giuristi che lavorano con il ministero. Sanzione che verrà comminata dal prefetto e che farà pagare, a coloro i quali commettono questi atti, il costo per il ripristino dei luoghi", ha chiarito il ministro. "Quando bisogna ripristinare queste opere, i costi sono notevoli, perché devono essere chiamati operatori e ditte specializzate con macchinari costosi. Quindi faremo pagare tutto ciò a chi si rende protagonista di questi atti", ha concluso Sangiuliano. Duro anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che sabato, poco dopo il blitz alla fontana della Barcaccia, si è recato sul posto per un sopralluogo. "Non ha nulla a che fare con la difesa dell'ambiente, anzi va contro questo tipo di obiettivo. Dobbiamo rafforzare molto di più la vigilanza”, ha detto il sindaco, contrario, comunque all'idea di mettere "in una teca i monumenti che sono sempre stati fruibili dai cittadini". (Rer)