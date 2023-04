Imprese: commesse da 161 milioni di euro per Caf, che realizzerà treni in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Caf) ha annunciato commesse per 161 milioni di euro, volte alla realizzazione di nuovi treni regionali negli stabilimenti di Reichsoffen, nell'est della Francia, acquisiti da Alstom nel 2022. è quanto si legge in un comunicato. Gli ordini riguardano 11 treni per la regione francese della Nuova Aquitania e sette per la periferia di Dakar, in Senegal. "Caf assicurerà sul suo sito di Reichshoffen la concezione e l'assemblaggio dei vagoni, mentre Alstom fornirà una parte degli equipaggiamenti", ha spiegato il gruppo spagnolo nella nota. Caf in Francia ha commesse per 2,4 miliardi di euro, il 18 per cento del totale.(Frp)