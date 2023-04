Ue: nel 2022 importati 56 miliardi di metri cubi di Gnl dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, le esportazioni di Gnl statunitense verso l'Ue sono state di 56 miliardi di metri cubi. Un dato più che raddoppiato rispetto ai 22 miliardi di metri cubi del 2021. È quanto si legge nel rapporto pubblicato dalla Commissione europea in occasione del primo anniversario della task force congiunta Ue-Usa sulla sicurezza energetica, istituita il 25 marzo 2022. A quanto si legge nel rapporto, nel corso del 2022 l'Ue è stata la principale destinazione delle esportazioni statunitensi di Gnl statunitense, con oltre il 52 per cento delle forniture. Per quanto riguarda le importazioni di gas russo in Ue, invece, alla fine del 2022 l'Unione europea acquistava da Mosca solo il 16 per cento del totale del gas importato, in calo rispetto al 37 per cento del marzo 2022. (Beb)