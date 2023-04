Slovenia-Serbia: ministri Trasporti, focus su cooperazione in settore ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dei Trasporti e delle infrastrutture slovena Alenka Bratusek ha ricevuto in visita di lavoro oggi l'omologo serbo Goran Vesic. I due hanno deciso di comune accordo di proporre la costituzione di un organismo di lavoro congiunto con Croazia, Austria e Italia, al fine di velocizzare e migliorare la cooperazione nel settore del trasporto ferroviario, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". "Abbiamo convenuto di proporre l'istituzione di un organismo congiunto per scoprire come possiamo aumentare e, soprattutto, velocizzare il trasporto lungo i binari ferroviari sia per i passeggeri che per le merci", ha affermato Bratusek. Vesic si è detto "soddisfatto" che la Slovenia e la Serbia siano d'accordo sul fatto che nello sviluppo dei trasporti si dovrebbe porre l'accento sul trasporto ferroviario, che è un mezzo "più ecologico e più veloce, ed è anche sostenuto dall'Unione europea". Ha sottolineato che è fondamentale per la Serbia collegarsi con l'Europa attraverso i corridoi che attraversano la Slovenia. I due ministri hanno inoltre deciso di verificare come poter ristabilire il treno notturno che da Lubiana, via Zagabria, arriva a Belgrado. (Seb)