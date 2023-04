Medio Oriente: ambasciatore Bahrein, stabilità politica è necessaria per qualsiasi progetto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità politica è un elemento necessario allo sviluppo di qualsiasi piano economico in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Bahrein in Italia, Naser M.Y. Al Balooshi, al convegno “Gli Accordi di Abramo e la dimensione europea: quali possibilità di cooperazione?” organizzato dalla Fonazione Luigi Einaudi, in corso a Roma. “Possiamo vedere come la firma degli Accordi di Abramo e la normalizzazione delle relazioni diplomatiche abbia soddisfatto la dimensione del commercio in quanto i rapporti commerciali si sono di gran lunga rafforzati, ma hanno anche favorito la sicurezza nella regione”, ha ricordato l’ambasciatore, secondo il quale gli Accordi di Abramo hanno anche soddisfatto la dimensione sociale, “nei rapporti tra le persone di Israele e i Paesi nella regione”. “I cambiamenti climatici hanno creato un’urgente necessità di rafforzare la cooperazione tra l’Ue e i Paesi del Medio Oriente. Israele e l’Europa con le loro tecnologie, insieme alle crescenti economie dei Paesi del Golfo, potranno lavorare insieme in questo senso”, ha affermato l’ambasciatore. “Il tempo è giunto per l’Unione europea affinché sia più coinvolta negli Accordi di Abramo”, ha concluso.(Res)