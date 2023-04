Imprese: Feltrin (FederlegnoArredo), per transizione ecologica serve strategia chiara e di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disegnare una strategia di lungo periodo, efficace e che dia chiarezza e certezza al mercato, alle imprese e ai cittadini: è" una sollecitazione che in più occasioni abbiamo sottoposto al Governo, al Parlamento e alle istituzioni europee affinché gli strumenti messi in campo per raggiungere i giusti obiettivi di efficientamento energetico del nostro patrimonio immobiliare, siano davvero obiettivi raggiungibili nei tempi e nei modi decisi. Motivo per cui leggiamo i risultati del sondaggio pubblicato oggi da Unipol come un segnale chiaro per il legislatore affinché non applichi più la politica dello stop and go messa in campo sui bonus edilizi e che hanno messo in difficoltà imprese e famiglie". Lo dichiara in una nota Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. "Proprio in questi giorni - ricorda Feltrin - il Parlamento sta approvando l'ennesimo decreto, il Dl cessione del credito, che ha travolto il sistema. Come FederlegnoArredo e come filiera crediamo che la transizione ecologica sia oltre che un fattore importante per il rispetto dell'ambiente anche un volano di competitività da cui non si può più prescindere". "Con altrettanto pragmatismo e realismo siamo consapevoli che il raggiungimento del risultato non può prescindere dal contesto e dalle caratteristiche del patrimonio abitativo italiano", conclude Feltrin.(Com)