Slovacchia-Repubblica Ceca: incontro tra governi per la cooperazione transfrontaliera

- Si sono incontrati oggi a Trencin alcuni rappresentanti dei governi della Slovacchia e della Repubblica Ceca per discutere della cooperazione transfrontaliera, ma anche della difesa e della guerra in Ucraina. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Il premier slovacco, Eduard Heger, ha evidenziato che “due Paesi che erano un tempo divisi oggi si incontrano e lavorano insieme in amicizia”, diventando un esempio “per il mondo intero”. Secondo il premier ceco, Petr Fiala, gli incontri congiunti dei due governi sono una delle “eccezionali prove” delle relazioni tra Praga e Bratislava. "La forte cooperazione tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia non è solo importante per entrambi i Paesi, ma anche per l'Europa centrale", ha sottolineato Fiala. La prima riunione intergovernativa congiunta tra Praga e Bratislava si è tenuta nel 2012.(Vap)