Ue: Confagricoltura e Federvini, numerose criticità in proposta revisione direttiva imballaggi (2)

- Gli imballaggi impiegati nel settore vitivinicolo sono prevalentemente bottiglie di vetro, quindi riciclabili al 100 per cento, inoltre, l'Italia nel 2023 ha raggiunto un tasso di riciclo del vetro pari all'88 per cento, a fronte di un obiettivo Ue al 70 per cento entro il 2025. Studi universitari (Università di Wageningen e Politecnico di Milano) dimostrano che il riuso ha performance ambientali migliori del riciclo (vuoto a rendere vs vuoto a perdere) solo entro brevi distanze (non più di 175-200 chilometri), e il vino è un prodotto vocato all'export. "Dati che non solo vanificano i benefici attesi dai commissari europei, ma evidenziano in modo inequivocabile la necessità di valutare con molta attenzione l'introduzione di divieti su alcune tipologie di imballaggio, di tassi obbligatori di materiale riciclato e di obiettivi e target di riutilizzo”, afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “Tutte queste misure – evidenzia Giansanti – andrebbero ponderate avvalendosi di evidenze scientifiche a supporto delle decisioni anche in relazione alle ricadute economiche di settori strategici e iconici come quello del vino e considerando tutte le esternalità ambientali e anche quelle in termini di sicurezza alimentare e qualità organolettiche, determinanti per il settore”. Per quanto riguarda l'etichettatura, la commissione Ue propone di inserire su tutti gli imballaggi informazioni armonizzate per consentirne una corretta gestione e smaltimento. Sosteniamo l'armonizzazione delle indicazioni relative all'etichettatura ambientale degli imballaggi da fornire tramite gli strumenti digitali. “Oggi – conclude Giansanti – abbiamo chiesto al governo e ai deputati italiani al Parlamento europeo di mobilitarsi per tutelare le imprese del settore e l'intero sistema produttivo del Paese, in tutte le sedi del negoziato, affinché vengano superate le rilevanti criticità riscontrate nella proposta di regolamento”. (Com)