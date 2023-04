© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati registrati 81 nuovi positivi e nessun decesso. Stazionari i dati relativi ai ricoveri ospedalieri dove nei reparti meno gravi ci sono 807 (due in più rispetto a ieri) pazienti, mentre sono 23 in terapia intensiva. (Rev)