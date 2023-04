Siria: viceministro Esteri a Mosca, porre fine a presenza “illegittima” della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario porre fine alla presenza “illegittima” della Turchia nei territori siriani. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri siriano, Ayman Sousan, durante un colloquio, tenuto oggi a Mosca, con l’omologo della Russia, Mikhail Bogdanov, rappresentante speciale del presidente della Federazione russa. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, secondo cui le parti si sono consultate e coordinate sulla riunione quadripartita prevista per domani che vedrà riuniti delegati di Siria, Russia, Iran e Turchia. Per Sousan, Ankara, oltre ad allontanarsi dalla Siria, deve smettere di interferire negli affari interni di Damasco e contribuire alla lotta al terrorismo in tutte le sue forme. Bogdanov, da parte sua, ha ribadito la posizione della Russia a sostegno della sovranità, dell’unità e dell’integrità territoriale della Siria. Oggi, Sousan ha tenuto un incontro anche con il viceministro degli Esteri dell’Iran per gli Affari politici, Ali Asghar Khaji e anche in questo caso, riferisce “Sana”, le parti si sono dette concordi sul rispetto della sovranità, unità e integrità territoriale della Siria e sulla fine della “presenza illegale turca sul territorio siriano”. Khaji ha poi discusso con Bogdanov degli ultimi sviluppi in Siria e nella regione, sottolineando la necessità di risolvere i problemi esistenti tra Damasco e Ankara attraverso mezzi pacifici e colloqui politici, sulla base delle leggi e delle regole internazionali e il principio del buon vicinato. (segue) (Lib)