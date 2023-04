Siria: viceministro Esteri a Mosca, porre fine a presenza “illegittima” della Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Domani sono previsti colloqui a quattro con Russia, Iran e Turchia, durante i quali si prevede che Sousan punti l’attenzione sulla fine della presenza militare turca in Siria e sull’affermazione del principio di non ingerenza negli affari interni siriani. L’incontro quadrilaterale era stato annunciato lo scorso lunedì dal vice ministro Bogdanov, a oltre tre mesi dall’incontro del 18 dicembre tra ministri della Difesa e capi dell’intelligence siriani e turchi mediato dalla Russia. Si è trattato del primo faccia a faccia a livello di ministri tra Ankara e Damasco e può essere considerato il primo passo ufficiale verso la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. In un’intervista all’emittente televisiva turca “Ntv”, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, aveva detto che l’incontro di Mosca era stato positivo: “Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per la sicurezza riguardo alle organizzazioni terroristiche in Siria”. Secondo il quotidiano turco “Haberturk”, l’incontro di Mosca ha affrontato altre quattro questioni: il ritorno sicuro e dignitoso dei rifugiati siriani ospitati in Turchia; la restituzione delle proprietà all’arrivo; la garanzia di processi equi; il completamento degli emendamenti costituzionali nei colloqui con l’opposizione mediati dall’Onu per tenere elezioni libere ed eque in Siria. (Lib)