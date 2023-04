Venezia: ritorna iniziativa per residenti per accedere alla Fenice a prezzo agevolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritornano "La Fenice per la Città" e "La Fenice per la Città metropolitana" una collaborazione fra il teatro e i due enti pubblici che permette ai residenti del comune di Venezia e della Città metropolitana di poter andare a teatro acquistando i biglietti di alcuni spettacoli online ad un prezzo agevolato, ovvero 25 euro. "Il teatro La Fenice come il teatro Malibran sono da sempre la casa dei veneziani, sia quelli che risiedono nel comune di Venezia che nei comuni della Città metropolitana", ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. "È, dunque, con grande orgoglio che abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa ai veneziani metropolitani e dare l'opportunità a giovani e appassionati di avvicinarsi per la prima volta al mondo della concertistica e dell'operistica. L'idea di proporre una serie di concerti e opere a prezzo ridotto per tutti colore che risiedono nella Città metropolitana non è solo un'occasione per assistere a delle performance di altissimo livello ma anche per vivere un'esperienza unica come è sedersi sulle poltrone della platea di due dei teatri che rappresentano la storia della nostra città e di tutto il territorio. La Fenice, come dico spesso, è di tutti, è un patrimonio metropolitano non solo di Venezia. Mi auguro, dunque, che in molti possano cogliere questa occasione e di venire ad assistere uno degli spettacoli proposti a prezzo ridotto", ha poi concluso. (Rev)