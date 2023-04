Reddito cittadinanza: Mattei (Flai Cgil Veneto), da Lollobrigida mera propaganda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reddito di cittadinanza, "dal ministro Lollobrigida, solo propaganda senza risposte concrete per un problema reale del settore agricolo". Ad affermarlo è Giosuè Mattei, segretario generale Flai Cgil Veneto, a commento delle affermazioni del ministro in questi giorni a Verona in occasione del Vinitaly. "È del tutto evidente che al ministro Lollobrigida piace vincere facile, così come a tutto il governo di cui fa parte: arringa la folla contro una misura di contrasto alla povertà, facendola passare come causa di una problematica reale, ossia la carenza di manodopera in agricoltura. Questo banalissimo processo di semplificazione – spiega - non aiuta affatto a risolvere il problema, né in Veneto né altrove. Serve solo a colpevolizzare milioni di cittadini in condizioni di povertà assoluta". Mattei poi sottolinea: "In primo luogo, il ministro dovrebbe porsi il problema di chi governa la manodopera nel settore primario. Non lo governa il soggetto pubblico e nemmeno il soggetto privato. Il mercato del lavoro nella nostra Regione, così come nel resto del Paese, è lasciato al "passa parola" e, quando va peggio come spesso accade, alle cooperative spurie che ogni giorno muovono in tutto il territorio migliaia di braccianti invisibili. Non c'è nessun sistema organizzato per incrociare legalmente domanda e offerta. Noi, come sindacato, siamo assolutamente convinti che questo matching tra domanda e offerta debba concretizzarsi in un luogo pubblico e trasparente, sotto la regia dello Stato, ovvero delle Regioni". "Il ministro omette – prosegue - di trattare il tema delle retribuzioni, che nella maggior parte dei casi è al di sotto del Contratto provinciale e nazionale. Le retribuzioni reali, infatti, si scostano di parecchio rispetto a quanto previsto dai contratti: questo accade per un uso massiccio del lavoro celato e grigio, con le giornate effettive di lavoro dichiarate che spessissimo sono inferiori al reale, perché lavoratori e lavoratrici sono costretti ad accettare retribuzioni forfettarie che possono variare tra i 5 e i 7 euro all'ora. La disciplina sull'orario di lavoro in moltissimi casi non viene rispettata, così come non vengono pagate tutte le maggiorazioni previste contrattualmente". (segue) (Rev)