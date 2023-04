Reddito cittadinanza: Mattei (Flai Cgil Veneto), da Lollobrigida mera propaganda politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre – aggiunge - c'è una scarsissima propensione delle associazioni datoriali a rinnovare i contratti collettivi provinciali in tempi consoni e con aumenti salariali congrui rispetto alle performance economiche che il settore ha realizzato, soprattutto in Veneto. E da questo punto di vista, misureremo le nostre controparti nell'imminente tornata di rinnovi dei contratti provinciali che scadranno a fine anno". Il segretario veneto prosegue affermando: "Quello agricolo è un settore parcellizzato, frammentato e scarsamente organizzato, dove oltre il 90 per cento delle imprese ha una dimensione occupazionale sotto i cinque dipendenti. Questo determina la scarsa capacità di fare sistema, di costruire filiere organizzate, e consente alla Gdo di dettare le leggi del mercato a discapito degli agricoltori e degli imprenditori i quali, per conservare o aumentare i profitti, limano i costi della manodopera. "Infine – afferma il segretario - vogliamo ricordare al ministro che uno dei grandi problemi che affligge il settore in termini di legalità è la legge Bossi-Fini. Una legge che non permette ai migranti di regolarizzarsi con il permesso di soggiorno, perché non hanno una soglia di reddito cospicua e, dall'altra parte, quegli stessi lavoratori migranti non riescono ad avere un regolare rapporto di lavoro se non sono in possesso di un titolo di soggiorno. È proprio questo corto circuito ad aver ingrassato il business dei caporali e creato un esercito di braccianti invisibili nelle nostre campagne di raccolta. Chi governa è responsabile di ciò che dice, ma soprattutto di ciò che fa". (Rev)