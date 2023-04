Milano: Sala abbandona aula consiliare dopo attacco di Truppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha abbandonato il Consiglio comunale in anticipo, dopo le parole pronunciate dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Riccardo Truppo, che lo ha attaccato accusandolo di aver "perso un'ora e mezza in cui si stava parlando di temi importanti per la città. Invece che venire in Consiglio comunale va a parlare a Bruxelles di queste cose". Il sindaco Sala, in risposta, ha lasciato l'aula ammonendo il consigliere Truppo sul rispetto delle regole, dopo che il capogruppo di Fratelli d'Italia ha preso la parola per replicare a un fatto personale, ma ha in realtà parlato di altro. Il consigliere della Lega Samuele Piscina ha poi proposto la sospensione della seduta, ma il Consiglio ha respinto la richiesta. (Rem)