Fvg 2023: Consorzio Opinio Italia, Fedriga al 64,9, Moretuzzo al 27,9

- Massimiliano Fedriga vincerebbe le elezioni con il 64,9 per cento, staccando il candidato del Partito democratico e Movimento 5 stelle, Massimo Moretuzzo, fermo al 27,9 per cento. È quanto prevede la seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con il 12 per cento delle sezioni scrutinate. Giorgia Tripoli, candidata di Insieme Liberi, movimento sostenuto dai no vax, si attesterebbe al 5 per cento, mentre si fermerebbe al 2,3 per cento Alessandro Maran, candidato del Terzo polo. (Frt)