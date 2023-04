© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante informare e far conoscere come il vino possa essere consumato in maniera moderata e responsabile all'interno della nostra dieta mediterranea italiana, evitando abusi ed eccessi". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento alla 55ma edizione di Vinitaly. (Rin)