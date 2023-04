Spagna: Vox, Sumar è un progetto politico "artificiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Comitato di azione politica del partito sovranista spagnolo Vox, Jorge Buxadé, ha definito "artificiale" il progetto politico Sumar promosso dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Nel corso di una conferenza stampa, Buxadé ha evidenziato che Sumar, Unidas Podemos, Sinistra Unita ed il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) sono "tutti gli stessi al servizio di Pedro Sanchez". "Tutti seguono la voce del loro padrone", ha accusato Buxadé, che ha descritto il presidente del governo come un "perfetto sottomesso dei globalisti". Secondo l'esponente di Vox, Diaz si limita a "ripetere frasi" che non affrontano i problemi del popolo spagnolo. Buxadé ha anche messo in dubbio il fatto che la ministra abbia radunato 3 mila persone alla presentazione di Sumar poiché il centro sportivo in cui si è svolto l'evento poteva contenerne solo mille. (Spm)