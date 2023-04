Vinitaly: Meloni e Lollobrigida premiano classi vincitrici di concorso enologico istituti agrari Masaf-Crea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punteggio finale, fino ad un massimo di 100 punti, è il risultato della media aritmetica ottenuta dalle 10 valutazioni (10 schede) raccolte per ciascun vino in competizione, escludendo il punteggio più alto e quello più basso. Hanno raggiunto il punteggio minimo (80 punti) per essere premiati ben 59 vini su 66, a testimonianza non solo del crescente interesse e della maggiore partecipazione delle scuole, ma anche dell’aumento degli standard qualitativi dei vini. I vini non premiati, infatti, non sono risultati idonei probabilmente per la poca esperienza nel processo di vinificazione delle scuole o per vinificazioni condotte in via sperimentale. Si segnala anche una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente: sono stati presentati sei vini biologici. A latere del concorso enologico, il Crea e Renisa hanno lanciato la sezione Idea Marketing (alla sua seconda edizione) in cui viene richiesto alle classi partecipanti di presentare, oltre al vino, un’idea di marketing, o un video e o altre idee di comunicazione. Sono state premiate le categorie: le tre etichette più innovative sotto il profilo visual, l’idea di marketing più brillante, il video più efficace. (Rin)