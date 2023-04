© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non parteciperà alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, il mese prossimo. Lo ha confermato una fonte anonima al portale di informazione “The Hill”, aggiungendo che sarà invece la First Lady, Jill Biden, a guidare una delegazione statunitense nel Regno Unito in occasione della cerimonia, in programma per il prossimo 6 maggio. (Was)