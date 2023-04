Tunisia: presidente Saied pronto a tornare, ma la sua assenza ha alimentato incertezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prolungata assenza dalle attività pubbliche del presidente della Repubblica, Kaies Saied, ampiamente strumentalizzata in chiave allarmistica dall’opposizione, ha alimentato l’incertezza sulla stabilità della prima nazione di partenza dei migranti sbarcati in Italia nel 2023. Secondo il genero del leader del movimento islamico Ennahda ed ex ministro degli Esteri, Rafik Abdessalem, il capo dello Stato è stato ricoverato nell'ospedale militare di Tunisi, a seguito di gravi problemi di salute non meglio specificati. Il ministro della Sanità tunisino, Ali Mrabit, si è rifiutato ieri di rispondere alle domande poste dai giornalisti sulla presunta malattia del presidente. Oggi, il Fronte di salvezza nazionale, principale coalizione dell’opposizione, ha pubblicamente chiesto di fare chiarezza sulla salute del capo dello Stato. Fonti diplomatiche europee contattate da “Agenzia Nova” confermano che Saied, 65 anni, fumatore, è stato effettivamente ricoverato giovedì scorso, 30 marzo, per un leggero infarto. Il presidente sarebbe stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e si troverebbe già adesso al Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale. (segue) (Tut)