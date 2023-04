Tunisia: presidente Saied pronto a tornare, ma la sua assenza ha alimentato incertezze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia di “Agenzia Nova”, pubblicata anche nel notiziario in lingua araba “Nova Arab”, è stata ampiamente ripresa dalla stampa tunisina. Poco dopo, le principali emittenti radiofoniche private indipendenti, “Shems Fm” e “Mosaique Fm”, hanno riferito che il presidente Saied farà la sua prima apparizione in pubblico già quest’oggi, dopo ben 11 giorni di assenza. Nel momento in cui scriviamo, dalla presidenza tunisina non sono ancora giunti aggiornamenti al riguardo, ma non è escluso che in serata il quadro possa cambiare. L’ultimo post sulla pagina Facebook riguarda la decisione del 30 marzo di estromettere dall’incarico il governatore di Gabes, mentre l’ultima attività svolta da Saied in persona dovrebbe risalire al 27 marzo scorso, con riferimento all’incontro con il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, di cui però non è stata data notizia sui social media. In tale quadro, il ministero degli Esteri ha reso noto in un comunicato che il titolare della diplomazia Nabil Ammar ha ricevuto le credenziali del nuovo ambasciatore del Brasile, un compito che, secondo quanto stabilisce il protocollo, solitamente spetta al presidente della Repubblica. Inoltre, il Consiglio dei ministri di venerdì scorso, 31 marzo, è stato presieduto dalla premier Najla Bouden e non dal presidente Saied come di consueto. (segue) (Tut)