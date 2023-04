Tunisia: presidente Saied pronto a tornare, ma la sua assenza ha alimentato incertezze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci sullo stato di salute del presidente hanno alimentato le speculazioni su una possibile successione che, allo stato attuale, appare improbabile. Tuttavia, il nodo di un eventuale passaggio di consegne resta irrisolto. Secondo l’articolo 107 della Costituzione tunisina del 25 luglio 2022, “in caso di temporaneo impedimento, il presidente della Repubblica può delegare con decreto i suoi poteri al capo del governo (allo stato attuale, Najla Bouden), ad eccezione del potere di sciogliere l'Assemblea dei rappresentanti del popolo o il Consiglio nazionale delle regioni”. Secondo l’articolo 109, invece, “in caso di vacanza della presidenza della Repubblica per decesso, dimissioni, incapacità assoluta o per qualsiasi altra causa, il presidente della Corte costituzionale è provvisoriamente investito delle funzioni per un periodo da un minimo di quarantacinque giorni a un massimo di novanta giorni”. Siccome la carica del presidente della Corte costituzionale è ancora vacante, il potere – in caso di impedimento permanete di Saied – dovrebbe eventualmente passare al presidente dell'Assemblea dei rappresentanti Ibrahim Bouderbala, ex decano dell’Ordine nazionale degli avvocati e fedelissimo del presidente in carica. (segue) (Tut)