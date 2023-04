Tunisia: presidente Saied pronto a tornare, ma la sua assenza ha alimentato incertezze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità tunisina è un dossier che riguarda a ben vedere anche l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. La Tunisia è il primo Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti sbarcati in Italia via nave in modo irregolare a pochi giorni nel primo trimestre del 2023. Dai dati del Viminale ottenuti da “Agenzia Nova”, infatti, risulta che almeno 15.537 persone sono arrivate sulle coste italiane dalla Tunisia da inizio anno fino al 28 marzo, più di 180 al giorno, un boom del 920 per cento rispetto ai 1.525 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: siamo già a circa metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. Inoltre, secondo le autorità di Tunisi, la Guardia costiera del Paese nordafricano ha intercettato almeno 10.200 migranti diretti verso l’Italia dall’inizio del 2023 fino al 20 marzo scorso: si tratta di circa un terzo degli oltre 30 mila salvataggi/recuperi dei migranti in mare realizzati dai guardacoste tunisini nel corso del 2022. (segue) (Tut)