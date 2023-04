Tunisia: presidente Saied pronto a tornare, ma la sua assenza ha alimentato incertezze (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo va aggiunto che l’Italia è divenuta nel 2022 il primo partner commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia. Non solo. Il gasdotto Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei, porta in Italia il gas algerino passando proprio per la Tunisia. E l’Algeria è oggi il primo fornitore di gas dell’Italia. Senza contare che il progetto d’interconnessione elettrica tra l’Italia e la Tunisia – per il quale Bruxelles ha recentemente approvato un finanziamento di 300 milioni di euro – potrebbe fare da volano per gli investimenti tricolore nelle rinnovabili in Nord Africa, trasformando l’Italia in un “hub energetico” per l’intera Europa. Non a caso sono in corso intensi contatti tra Italia e Algeria con focus sul dossier della Tunisia, che è attualmente al centro delle preoccupazioni di entrambi i Paesi. Non sono escluse, quindi, ulteriori iniziative da parte italiana o algerina a sostegno di Tunisi, la cui situazione finanziaria è seguita sia da Roma, sia da Algeri con grande interesse. (segue) (Tut)